По заявке одной судоходной компании разведут Благовещенский, Дворцовый, Тучков и Биржевой мосты.

В ночь с 16 на 17 апреля в Петербурге разведут четыре моста. Об этом на пресс-конференции по вопросам открытия сезона навигации сообщил исполняющий обязанности капитана бассейна Администрации Волго-Балтийского бассейна Аркадий Биргер.

Благовещенский мост будет разведен с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00, Дворцовый - с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55, Тучков - с 2:00 до 2:55 и с 3:35 и до 4:55 и Биржевой - с 2:00 до 4:55. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует навигация 20 апреля.

Фото: mostotrest-spb