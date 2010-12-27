Навигация в Петербурге стартует 20 апреля

В список рек для навигации не входит Нева.

Комитет по транспорту 20 апреля в 9 часов утра планирует открывать водные пути Санкт-Петербурга для кораблей и лодок. Информация о распоряжении появилась сегодня, 11 апреля, на сайте Смольного.

Однако отметим, что навигация по Неве уже официально разрешена с 10 апреля.

Таким образом, с 20 апреля разрешается ходить по Кронверкскому проливу, Фонтанке и Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейскому каналу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

Ранее канал Piter.TV писал, что с 10 апреля мосты через Неву и Малую Неву готовы к навигации, но полноценно действовать они начнут лишь через десять дней.

Фото: Piter.TV