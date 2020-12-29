Петербургских столяров добавили в черный список ФАС из-за не доехавшей до детсада уличной мебели

Столяры не выполнили обязательства по контракту и кормили детсад "завтраками".

Ленинградское УФАС России добавило петербургское ООО "ПЛЕЙ" в реестр недобросовестных поставщиков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, компания не поставила обещанное игровое оборудование в детский сад в Сосновом Бору.

Отмечается, что контракт на поставку и монтаж спортивных комплексов, столика со счетами, стенки для метания мячиков и скамеек был заключен в августе 2020 года. Мебель в детсаду ожидали к 23 сентября: на всю работу компании отвели 45 дней, однако к установленному сроку площадка садика так и осталась пустой. Известно, что столяры ссылались сначала на отсутствие бруса, затем на ухудшение эпидемиологической обстановки и постоянно переносили срок поставки товара. К декабрю поставщик успел пять раз отправить заказчику гарантийные письма, но детское оборудование так и не появилось в садике. 9 декабря руководство детсада решило расторгать контракт и уведомило об этом ООО "ПЛЕЙ". К 23 декабря столяры все же привезли часть товара, 29 декабря, после расторжения контракта, приехали доделывать работу, однако в детском саду отказались от услуг компании.

На заседании в УФАС представитель ООО "ПЛЕЙ" настаивал на реальности причин переноса поставки, но антимонопольщики заявили, что компания изначально согласилась с условиями контракта, поэтому не может ссылаться на коронавирус и тяжелое финансовое положение. Заказчик, в свою очередь, пояснил, что был крайне терпелив и снисходителен к столярам, однако малышам несколько месяцев было не на чем сидеть во время прогулок. Аргументов против недобросовестной компании оказалось больше, поэтому УФАС внесло организацию в черный список.

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Фото: Piter.TV