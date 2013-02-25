Петербургских школьников вывезли из "Артека" после закрытия детского отдыха в Крыму

Расходы на транспортировку взял на себя город.

Делегация из 99 петербургских школьников, отдыхавших в международном детском центре "Артек", вернулась домой 25 июня. Такое решение было принято после того, как власти Республики Крым приостановили приём детей в оздоровительные учреждения региона до 1 сентября. Об этом сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

По её словам, на момент отмены заездов в Крыму находились 257 детей из Петербурга. Значительная часть из них — это ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые получили путёвки за счёт городского бюджета. Часть школьников была оперативно перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальных доставили в Северную столицу.

Вице-губернатор уточнила, что все расходы по возвращению детей из Анапы и других точек город взял на себя. Кроме того, родителям вернут стоимость путёвок в полном объёме.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до новых ЖК продлены три автобусных маршрута.

Фото: Piter.TV