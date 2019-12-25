Петербургских муниципалов привлекут к организации занятости инвалидов

Законопроект разрабатывался с 2018-го года.

Депутаты Петербурга хотят дать муниципалам право содействовать занятости людей с инвалидностью. Законопроект Елены Киселевой и Дениса Четырбока прошел первое чтение в Законодательном собрании.с

Речь идет о гражданах, которые трудоспособны. Под содействием понимается помощь при трудоустройстве, адаптации на рабочем месте, передвижении до работы, создание условий.

Законопроект уже поддержал комитет по социальной политике города. Инициативу поддержали 37 депутатов, 1 человек воздержался. Внести изменения в закон Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" стало возможно после того, как на федеральном уровне были расширены полномочия органов местного самоуправления.

Депутаты предлагают отвозить льготников в баню за счет бюджета.

Фото: пресс-служба ЗакСа