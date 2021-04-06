Петербургских дворников обеспечат местами для отдыха и обеда

Уже выделены средства на создание комфортных условий для дворников.

Петербург готовится к зиме. Для уборки города закупили всю необходимую технику. В этом году у региона есть 1612 единиц спецтехники. Кроме того, власти попытаются создать комфортные условия для дворников. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на комитет по благоустройству.

Сегодня открыты вакансии для дворников. Город нуждается в трактористах-механизаторах. Власти рассчитывают, что к началу 2023 года у них появится возможность повысить зарплату для дворников и операторов техники. Первым планируют выплачивать от 40 тыс. рублей, вторым – от 70 тыс. рублей.

Уже выделены средства на создание комфортных условий для дворников. Для них создадут места для принятия душа, перерыва и обеда.

Ранее на Piter.tv: Смольный отдаст без конкурсов подряды на уборку снега во дворах.

Фото: администрация Фрунзенского района