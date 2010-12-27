Сообщения предлагают приравнять к официальным обращениям.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что петербургских чиновников обяжут отвечать на комментарии в соцсетях. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Отмечается, что эти комментарии приравняют к официальным обращениям граждан. Нововведение касается тех страниц, которые создают в соцсетях комитеты и районные администрации.

"Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас, не дожидаясь окончательного принятия закона, выходить в социальные сети, налаживать там связь с жителями и отвечать на вопросы, которые по-настоящему волнуют людей", —сказано в сообщении.

По словам авторов проекта, нововведение поможет наладить связь между чиновниками и горожанами.

Ранее мы сообщали о том, что задержавшихся с выездом на один день иностранцев не будут наказывать депортацией.

Фото:pixabay