В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что петербургских чиновников обяжут отвечать на комментарии в соцсетях. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
Отмечается, что эти комментарии приравняют к официальным обращениям граждан. Нововведение касается тех страниц, которые создают в соцсетях комитеты и районные администрации.
"Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас, не дожидаясь окончательного принятия закона, выходить в социальные сети, налаживать там связь с жителями и отвечать на вопросы, которые по-настоящему волнуют людей",
—сказано в сообщении.
По словам авторов проекта, нововведение поможет наладить связь между чиновниками и горожанами.
Ранее мы сообщали о том, что задержавшихся с выездом на один день иностранцев не будут наказывать депортацией.
Фото:pixabay
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