  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургских чиновников обяжут отвечать на комментарии в соцсетях
Сегодня, 12:30
125
IRINA_CHALKINA

Петербургских чиновников обяжут отвечать на комментарии в соцсетях

0 0

Сообщения предлагают приравнять к официальным обращениям.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что петербургских чиновников обяжут отвечать на комментарии в соцсетях. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Отмечается, что эти комментарии приравняют к официальным обращениям граждан. Нововведение касается тех страниц, которые создают в соцсетях комитеты и районные администрации.

"Я уверен, что главам районов и комитетов не нужно бояться открывать этот ящик Пандоры и следует уже сейчас, не дожидаясь окончательного принятия закона, выходить в социальные сети, налаживать там связь с жителями и отвечать на вопросы, которые по-настоящему волнуют людей",

 —сказано в сообщении.

По словам авторов проекта, нововведение поможет наладить связь между чиновниками и горожанами. 

Ранее мы сообщали о том, что задержавшихся с выездом на один день иностранцев не будут наказывать депортацией.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии