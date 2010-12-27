Задержавшихся с выездом на один день иностранцев не будут наказывать депортацией

Зарубежным гостям останется лишь заплатить штраф.

Петербургские депутаты предложили смягчить меру ответственности для иностранцев, покинувших страну на сутки позже положенного срока. Такая идея прозвучала на заседании комитета по законодательству 6 декабря. Туристов, которые немного неверно рассчитали дату выезда из страны, не будут депортировать, а лишь потребуют заплатить штраф.

Дело коснется только приехавших в Петербург или Ленобласть по электронной визе. Один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок, отметил, что идея разрабатывалась совместно с представителями органов внутренних дел, а появилась потому, что иностранные гости часто отсчитывают положенные визой восемь суток пребывания с момента прибытия в Россию, хотя на деле они должны исчисляться от начала суток даты въезда. Эта ошибка заставляет людей задерживаться до вынесения судебного решения о нарушении правил пребывания в стране, а затем возвращаться на родину с актом о депортации. Депутаты считают, что в таких случаях нужно смягчать меру ответственности и оставить лишь штраф до 5 тысяч рублей.

Как только документ примут в петербургском ЗакСе, его направят на рассмотрение в Госдуму.

Также мы писали, что РЖД никак не могут поддержать электронные визы в Петербурге.

Фото: pxhere