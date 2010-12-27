РЖД никак не могут поддержать электронные визы в Петербурге

В компании не планируют закупать оборудование для выполнения таможенной функции.

Руководство РЖД в Петербурге до сих пор не готово к вводу электронных виз на железной дороге. Ранее чиновники полагали, что проблема с отсутствием оборудования не превысит и месяца. Однако в компании заявили, что не выполняют функции таможенной службы.

Напомним, что иностранные туристы с первого октября могут приехать в город на Неве по электронной визе. Их пропускают в пограничных пунктах Ивангорода и Брусничного, а также в аэропорту "Пулково" и пассажирском порту. Еще тогда представители РЖД рассказали, что путешественники не смогут воспользоваться проездом до России по новым правилам через железную дорогу.

Напомним, что МИД намерен увеличить туристический поток города. Электронные визы принесут городу около 2 млн туристов. Александр Беглов добавил, что ежегодный поток путешественников составит около 12 млн человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что около 20 тысяч иностранцев оформили электронную визу ради Петербурга.

Фото: Piter.tv

