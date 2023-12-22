Журналистку Кобру Хассани не будут депортировать из Петербурга в Афганистан

Напомним, накануне Кобру Хассани признали виновной в нарушении правил въезда в РФ.

Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство адвоката афганской журналистки Кобры Хассани о прекращении исполнения постановления суда в части принудительного выдворения ее из содержания и освобождения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 14 февраля.

Ходатайство адвоката удовлетворено судом – Хассани не будут выдворять из РФ в Афганистан и содержать под стражей.

Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более восьми месяцев, гражданка Республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.05.2023 содержится в Центре временного содержания иностранных граждан, в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории России невозможно. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Напомним, накануне Кобру Хассани признали виновной в нарушении правил въезда в РФ. На журналистку был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Ей назначали наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей и выдворения в Афганистан. Женщина не признала вину, и ее освободили из зала суда.

Фото: Piter.TV