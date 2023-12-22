Журналистку из Афганистана приговорили в Петербурге к двум годам колонии и освободили

Кировский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения афганскую журналистку Кобру Хассани и еще более чем 10 ее соотечественников за попытку незаконно выехать из РФ в Европу в 2022 году. Поскольку все фигуранты уже отбыли наказание в СИЗО, их освободили. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 февраля.

По данным следствия, в апреле 2022 года граждане Афганистана хотели через РФ отправиться в Европу, "полагая, что законным способом разрешение на въезд в государства – члены ЕС и статус беженца получить они не смогут, а по прибытии могут быть депортированы в Афганистан". Главный фигурант дела узнал об этом и после вступил в сговор с еще несколькими людьми, которые занимаются организацией незаконного пересечения границы РФ за деньги.

Главный фигурант дела получит четыре года строгого режима, остальные – по два. Осужденные, не содержащиеся под стражей, будут депортированы, передает "РБК Петербург".

Отметим, что Кобра Хассани уехала из Афганистана в 2021 году.

Фото: Piter.TV