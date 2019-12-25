Документ подготовили Денис Четырбок, Елена Киселева и Дмитрий Тугов.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что чиновников обяжут информировать петербуржцев о положенных им льготах. Соответствующий проект городской парламент принял в первом чтении.

Известно, что законопроект подготовили Денис Четырбок, Елена Киселева и Дмитрий Тугов. Депутаты отметили, что в настоящее время система основана так, что если человек не обратится в соответствующий орган, то его не будут искать. Для реализации проекта рассматривают портал госуслуг.

Законопроект раскритиковал Михаил Амосов. Он заявил, что проект является сырым и осуществить информирование всех петербуржцев не так просто.

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Фото:Piter.TV