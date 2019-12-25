Петербург поддержит бизнес в период эпидемии коронавируса

В городе создан оперативный штаб по контролю поддержки бизнеса.

Петербург решил поддержать городских бизнесменов путем создания оперативного штаба с упомянутой целью и мер по обеспечению устойчивой работы предприятий. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании 17 марта. В ходе обсуждений было отмечено, что на федеральном уровне вскоре должны быть приняты решения о снижении процентных ставок и отсрочкам по кредитам.

На заседании заметили, что ситуация с коронавирусом может подпортить дела в отраслях туризма, культуры, общепита, торговли, сферы развлечений: в Петербурге туристов стало заметно меньше. Также в неблагоприятных условиях могут снизиться налоговые поступления в бюджет города, а предприятия – вынужденно банкротиться. Собравшиеся эксперты обсудили также меры по снижению угрозы заболевания коронавирусом у сотрудников и посетителей компаний и культурных учреждений, рост цен и обеспечение горожан предметами первой необходимости. Угрозы дефицита продовольствия в Петербурге нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится Городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: пресс-служба Смольного