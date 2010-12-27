Петербургские "яблочники" в суде оспаривают застройку Сада на Неве

В соцсетях появились сообщения о двух исках к Смольному в связи с исключением Сада на Неве на Смольной набережной из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Парк потеряет статус сквера и уйдет под застройку.
Иск подал депутат ЗакСа Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский и его коллеги-однопартийцы, муниципальные депутаты. Другой иск подали окружной депутат-муниципал Марина Шпринг активисты Андрей Бойцев и Ярослав Костров.
Истцы ссылаются на статью закона о ЗНОП, по которой выясняется, что в Центральном районе количество рекреационных зон ниже нормы.
Отметим, что активисты могут подать и третий иск.
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов законодательно закрепил исключение "Сада на Неве" из списка ЗНОП 5 ноября. За это выступило большинство депутатов городского ЗакСа.
Ранее мы собрали реакцию пользователей соцсетей на решение петербургских властей.
Фото: Pixabay
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