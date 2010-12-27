Петербургские "яблочники" в суде оспаривают застройку Сада на Неве

Также в суд обратились городские активисты.

В соцсетях появились сообщения о двух исках к Смольному в связи с исключением Сада на Неве на Смольной набережной из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Парк потеряет статус сквера и уйдет под застройку.

Иск подал депутат ЗакСа Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский и его коллеги-однопартийцы, муниципальные депутаты. Другой иск подали окружной депутат-муниципал Марина Шпринг активисты Андрей Бойцев и Ярослав Костров.

Истцы ссылаются на статью закона о ЗНОП, по которой выясняется, что в Центральном районе количество рекреационных зон ниже нормы.

Отметим, что активисты могут подать и третий иск.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов законодательно закрепил исключение "Сада на Неве" из списка ЗНОП 5 ноября. За это выступило большинство депутатов городского ЗакСа.

Ранее мы собрали реакцию пользователей соцсетей на решение петербургских властей.

Фото: Pixabay