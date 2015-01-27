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Петербургские вузы примут почти 30 тыс. абитуриентов на бюджетные места
Сегодня, 18:34
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Петербургские вузы примут почти 30 тыс. абитуриентов на бюджетные места

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В этом году приемная кампания начнется не позднее 20 июня.

Петербургские вузы примут 29 239 первокурсников на бюджетные места в новом учебном году. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказали в пресс-службе Смольного. 

В этом году приемная кампания начнется не позднее 20 июня. Конкурсные списки опубликуют 27 июля. С 28 по 30 июля зачислят льготников и целевиков, а с 3 по 9 августа пройдет основной этап зачисления абитуриентов. 

В Смольном добавили, что в этом году зачислят на 600 человек больше.   

Ранее мы сообщали, что 40 студентов СПбГУ могут отчислить после участия в несанкционированных митингах.

Фото: piter.tv

Теги: абитуриенты, вузы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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