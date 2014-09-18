Петербургские вузы первыми внедряют новую модель высшего образования

Горный университет показал пример перехода на обновленные программы обучения.

В Петербурге подвели промежуточные итоги пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования. Лидером эксперимента стал Горный университет.

На всероссийском совещании в Санкт-Петербурге обсудили ход реализации проекта по переходу российских вузов на обновленную систему образования. В мероприятии приняли участие представители шести университетов, вошедших в пилотную программу.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что Горный университет стал фактическим лидером проекта. Учебное заведение уже в этом году приняло первокурсников на обучение по новым программам и продвинулось дальше других участников в развитии инженерного образования.

В пилотном проекте также участвуют Балтийский федеральный университет им. Канта, Московский авиационный институт, НИТУ "МИСИС", Московский педагогический государственный университет и Томский государственный университет.

Полный переход российских вузов на новую модель обучения запланирован на сентябрь 2026 года. К этому времени будут утверждены необходимые нормативные акты. При этом студенты, начавшие учебу по действующим программам, смогут завершить ее без изменений.

Фото: priem.spmi.ru