Петербургские врачи спасли женщину с редким заболеванием сердца

Пациентка чувствует себя хорошо.

В Петербурге успешно прооперировали женщину из Грозного с тяжелым заболеванием сердца, сообщалось 1 ноября на официальном сайте НМИЦ им. Алмазова. У пациентки установили констриктивный перикардит, при котором воспалились стенки околосердечной сумки. Сложность операции заключалась в том, что при удалении этой сумки можно было повредить само сердце. За подобные операции берутся далеко не все медучреждения.

Когда заболевание прогрессирует, сердце постепенно сдает и перестает функционировать в нормальном режиме, а медикаменты не помогают. Кроме того, проблемы с сердцем провоцируют организм на псевдоцирроз печени – отсутствие болезни при похожих симптомах, что сбивает врачей с верного диагноза.

За операцию взялись специалисты Центра Алмазова во главе с кардиологом Раисой Коношковой и хирургом Андреем Котиным. Тяжелое состояние пациентки вынудило врачей проводить операцию на работающем сердце, что имело дополнительные риски. Но вмешательство хирургов прошло отлично. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Ранее мы рассказывали, что хирурги Елизаветинской больницы удалили пациентке гигантскую грыжу.

Фото: Piter.TV