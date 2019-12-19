Петербургские врачи спасли дагестанскую малышку с критически низким весом

Хирурги провели операцию на сердце ребенка.

Врачи петербургской клиники Педиатрического университета провели редкую операцию на сердце трехкилограммовой девочки. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Маленькая Хабибат из Дагестана в свои 8 месяцев весила слишком мало из-за врожденного дефекта межжелудочковой перегородки. Малышке установили трубку, через которую она дышала, но наладить питание девочки и справиться с нарастающими симптомами дагестанские врачи не смогли. Кроме того, в организм ребенка попала инфекция.

Петербургские медики побороли инфекцию, научили малышку есть и убрали трубку, после чего провели операцию и закрыли дефект сердца. Для этого использовалась современная миниинвазивная гибридная технология для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки.

После операции в январе девочка уже набрала вес и идет на поправку. Малышку готовы отправить домой.

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета