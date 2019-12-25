Петербургские врачи рассказали, как лечить тяжелые формы коронавируса

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что COVID-19 предложили лечить как яд. Такие предположения озвучили специалисты научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
По их словам, с тяжелыми формами коронавируса можно работать так же, как при отравлении ядом. К аналогичным выводам пришли и специалисты из университета Ибин и Сычуаньского университета науки.
Учёные заявили, что COVID-19 разрушает гемоглобин, а после вытесняет из него положительно заряженные атомы железа. Далее железо попадает в кровь и поражает стенки сосудов.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили еще 59 случаев заболевания COVID-19.
Фото:Piter.TV
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