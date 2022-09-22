Врачи из Петербурга удалили 40-килограммовую опухоль

Операция на яичнике длилась более двух часов.

Врачи гинекологического отделения и хирурги городской больницы №38 провели уникальную операцию по удалению 40-килограмовой опухоли на яичнике. Согласно информации телеканала "Санкт-Петербург", операция по удалению кисты заняла больше двух часов.

Уникальность данной ситуации заключается в том, что пациентка жила с данной опухолью более 1,5 года. Когда совсем условия жизни стали невыносимыми, она обратилась в нашу больницу за помощью. Жидкостной компонент данной кисты составлял более 30 литров, вес самой опухоли без жидкости составлял порядка 6,5 килограмма – это тоже уникальная ситуация. Нодар Шенгелия, заведующий гинекологическим отделением больницы №38

Перед проведением операции пациентка была проконсультирована врачами из различных отделений. Ей помогли принять решение в том числе терапевты и кардиологи. По словам заведующего отделением гинекологии, риски всевозможных осложнений были предотвращены. Отдельной похвалы со стороны Нодара Шенгелия удостоилась работа анестезиологов.

Обычно пациенты обращаются всегда, когда происходит увеличение размеров живота за счет опухоли. Здесь же пациентка испытывала крайнее недоверие, страх, находилась в тяжелой депрессии из-за самой ситуации. Она переживала из-за того, что у нее вообще есть данная опухоль. Живот был увеличен в размерах сильно. И это недоверие, боязнь самой опухоли, она сомневалась, возможно ли такое прооперировать, перенесет ли она сама – все это вызвало у нее тяжелую депрессию, поэтому она была вынуждена можно сказать запереться у себя дома и никуда не обращаться. Нодар Шенгелия, заведующий гинекологическим отделением больницы №38

Ранее мы рассказывали о том, что в Мариинской больнице увеличено количество квот на урологические операции с применением робота "Да Винчи".

Фото: Piter.TV