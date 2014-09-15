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В Мариинской больнице увеличено количество квот на урологические операции с применением робота "Да Винчи"

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Внимание! Видео содержит кадры медицинской операции с использованием робота "Да Винчи", которые могут быть шокирующими для неподготовленных зрителей.

В Мариинской больнице увеличено количество квот на урологические операции с применением робота "Да Винчи". Это позволяет проводить больше робот-ассистированных хирургических вмешательств, которые востребованы среди пациентов с урологическими заболеваниями. Об этом рассказали в Мариинской больнице.

Теперь пациенты, у которых диагностирован рак предстательной железы на начальной стадии или рак почки, могут записаться на консультацию и операцию в Мариинскую больницу по полису ОМС. Программа доступна для зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

Роботизированная хирургия является одним из самых современных и эффективных методов лечения, что позволяет проводить сложные операции с минимальной травматичностью и высоким уровнем точности.

Ранее петербургские врачи успешно удалили редкую опухоль у 34-летней пациентки.

Видео: Мариинская больница

Теги: операция, робот да винчи, урология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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