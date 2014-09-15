В Мариинской больнице увеличено количество квот на урологические операции с применением робота "Да Винчи". Это позволяет проводить больше робот-ассистированных хирургических вмешательств, которые востребованы среди пациентов с урологическими заболеваниями. Об этом рассказали в Мариинской больнице.
Теперь пациенты, у которых диагностирован рак предстательной железы на начальной стадии или рак почки, могут записаться на консультацию и операцию в Мариинскую больницу по полису ОМС. Программа доступна для зарегистрированных в Санкт-Петербурге.
Роботизированная хирургия является одним из самых современных и эффективных методов лечения, что позволяет проводить сложные операции с минимальной травматичностью и высоким уровнем точности.
Ранее петербургские врачи успешно удалили редкую опухоль у 34-летней пациентки.
Видео: Мариинская больница
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