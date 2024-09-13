Петербургские врачи успешно удалили редкую опухоль у 34-летней пациентки

Она не только повредила позвоночный канал, но и срослась с аортой.

В Санкт-Петербурге медики Центра хирургии позвоночника и Центра торакальной хирургии ФГБУ СПб НИИФ провели сложную операцию 34-летней пациентке из Чечни. Женщина обратилась в клинику с жалобами на сильные боли в грудной области, которые усиливались при дыхании. Как рассказали медики Piter.tv, после обследования у нее обнаружили редкую и опасную опухоль – инвазивную шванному IV типа, которая поразила четыре позвонка и проникла в грудную клетку.

Размер опухоли был значительным — 12,5х7,5 см. Она не только повредила позвоночный канал, но и срослась с аортой, одной из главных артерий тела, что делало операцию крайне сложной.

У пациентки сформировалось объемное образование с распространением в грудную клетку. Исходило это образование из нервных окончаний в грудном отделе позвоночника, что требовало от нас использования комбинированной хирургической техники. Денис Наумов, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник ФГБУ СПб НИИФ

Команда хирургов под руководством профессора Петра Яблонского провела консилиум, чтобы определить наиболее безопасный способ удаления опухоли. В результате специалисты объединили усилия для проведения одномоментной операции.

Понадобилось первым этапом выполнения доступа нейрохирургического и пересечения этих корешков на уровне их отхождения, что было успешно выполнено нашими коллегами-вертебрологами. А вторым этапом было выполнено уже удаление этой опухоли из грудной полости. Тем самым удалось минимально травматично выполнить радикальную операцию данной пациентки по удалению этой опухоли. Андрей Нефедов, врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, старший научный сотрудник ФГБУ СПб НИИФ

Хирурги отделили опухоль от нервов в позвоночнике, а затем с помощью специальной техники аккуратно отделили ее от аорты и грудной стенки. Операция прошла успешно, опухоль была полностью удалена.

Пациентку выписали через неделю после операции. Она находится в стабильном состоянии и продолжит реабилитацию у себя дома.

Видео: Piter.tv