Петербургские врачи представили модули для эвакуации заражённых коронавирусом

Аппарат может стать единственным способом для спасения жизни тяжёлых больных.

Сотрудники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге провели тренировку по применению специального модуля для эвакуации пациентов с тяжёлой пневмонией.

Аппарат может стать единственным способом для спасения жизни больных, находящихся в критическом состоянии.

Специалисты отработали методику проверки готовности модуля, а также этапы загрузки на борт самолета.

Напомним, что около сотни лучших врачей в области вирусологии и эпидемиологии отправились в Италию для борьбы с эпидемией.

Ранее мы сообщили, что врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

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