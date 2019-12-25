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Петербургские врачи представили модули для эвакуации заражённых коронавирусом
Сегодня, 17:35
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ruzannar

Петербургские врачи представили модули для эвакуации заражённых коронавирусом

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Аппарат может стать единственным способом для спасения жизни тяжёлых больных.

Сотрудники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге провели тренировку по применению специального модуля для эвакуации пациентов с тяжёлой пневмонией.

Аппарат может стать единственным способом для спасения жизни больных, находящихся в критическом состоянии.

Специалисты отработали методику проверки готовности модуля, а также этапы загрузки на борт самолета. 

Напомним, что около сотни лучших врачей в области вирусологии и эпидемиологии отправились в Италию для борьбы с эпидемией. 

Ранее мы сообщили, что врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: военныеврачи, врачи, карантин, медицина, пандемия, пневмония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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