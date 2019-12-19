В состав группы вошли инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи и терапевты.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что петербургские врачи помогут Узбекистану в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Известно, что в составе петербургской группы такие врачи, как инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи и терапевты. Всего в Узбекистан отправятся 39 специалистов.

Петербургские медики будут работать совместно с узбекскими коллегами в течение месяца

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Фото:Piter.TV