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Петербургские врачи помогут Узбекистану в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 16:11
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Петербургские врачи помогут Узбекистану в борьбе с коронавирусом

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В состав группы вошли инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи и терапевты.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что петербургские врачи помогут Узбекистану в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Известно, что в составе петербургской группы такие врачи, как инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи и терапевты. Всего в Узбекистан отправятся 39 специалистов. 

Петербургские медики будут работать совместно с узбекскими коллегами в течение месяца

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Фото:Piter.TV

Теги: врачи петербурга, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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