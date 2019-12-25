Петербургские врачи получили 200 тысяч новых защитных костюмов

Такой груз Северной столице передало ПАО "Газпром".

Петербургские власти получили от ПАО "Газпром" 200 тысяч костюмов биологической защиты для медиков. В ближайшее время их получат порядка трех десятков больниц и госпиталей Северной столицы. Об этом 3 мая заявили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил за поддержку "Газпром" и его главу Алексея Миллера. Беглов также добавил, что после повторного обращения к главе компании городу были переданы еще три группы павильонов "Ленэкспо". Таким образом, в центре появится уже 2,5 тысячи коек для больных COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что во временном госпитале, который построили в выставочном комплексе "Ленэкспо", разместились первые пациенты с коронавирусом в легкой форме. Сейчас на лечении находятся 24 человека.

Фото: gov.spb.ru