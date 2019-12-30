Петербургские врачи пытаются спасти пьяного подростка

Мальчик находится в реанимации.

В пятницу ночью, 10 января, в Детскую больницу № 5 имени Филатова попал подросток с острым алкогольным отравлением. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Около трех часов ночи в больницу привезли 14-летнего школьника в тяжелом состоянии. Врачи забрали его из квартиры на улице Ивана Фомина. Юноша был без сознания. Также на его лице и левой скуле присутствовала гематома.

Медики вынесли диагноз: острое отравление алкогольной "паленкой".

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