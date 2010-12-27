Пьяный житель Пушкина поджег дом сестры из-за отказа дать в долг тысячу

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу 27 декабря в полицию Пушкинского района поступило обращение от местной жительницы 1985 года рождения. Она рассказала, что её пьяный брат хочет сжечь дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники задержали пьяного мужчину, когда он уже перешёл от слов к действию. Оказалось, что он просил у своей сестры в долг тысячу рублей. Та ему отказала, и он начал угрожать. К моменту приезда полицейских мужчина облил дверь прихожей растворителем и поджег.

В результате возгорания обгорела стена дома, но обошлось без пострадавших.

Ранее в Приморском районе мужчина поджег "Киа" с помощью матраса.

Фото: Piter.tv