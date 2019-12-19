Планируется, что исследования займут около 5 лет.

В четверг, 19 декабря, стало известно о том, что петербургские врачи научились лечить рак при помощи стволовых клеток. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Новый способ борьбы с раком выдвинули научные сотрудники физико-технического факультета университета ИТМО. Авторы проекта утверждают, что новый метод может заменить химиотерапию.

Отмечается, что подобный метод лечения станет общедоступным не скоро. В 2020 году медики начнут экспериментировать с данной технологией на лабораторных животных.

Планируется, что исследования займут около 5 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Британии у 2-летней девочки обнаружили редкую болезнь "Бенджамина Баттона".

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