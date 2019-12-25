В Петербурге волонтеры спасли кота, проткнувшего лапу арматурой

Арматура, к счастью, не задела ничего жизненно важного.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что петербургские волонтеры спасли кота, который неудачно прогулялся на стройке. Об этом сообщили в группе службы спасения животных "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Как оказалось, неудачный прыжок мог завершиться для котика летальным исходом. Усатый проткнул арматрурой лапу. На помощь к нему пришли сотрудники службы спасения животных "Кошкиспас".

Несмотря на то, что кот шипел и не подпускал к себе никого, специалисты его зафиксировали и рассекли скальпелем участок кожи. Арматуры вынули, а хвостатого отправили в петербургский "Дом Кота". Там ему дали кличку Дядя Фёдор.

В настоящий момент волонтеры ищут коту хозяев.

Ранее мы сообщали о том, что на Елагином острове нашлись совы.

Фото:Татьяна Скородумова / vk.com/koshkispas