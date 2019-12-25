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В Петербурге волонтеры спасли кота, проткнувшего лапу арматурой
Сегодня, 9:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге волонтеры спасли кота, проткнувшего лапу арматурой

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Арматура, к счастью, не задела ничего жизненно важного.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что петербургские волонтеры спасли кота, который неудачно прогулялся на стройке. Об этом сообщили в группе службы спасения животных "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

Как оказалось, неудачный прыжок мог завершиться для котика летальным исходом. Усатый проткнул арматрурой лапу. На помощь к нему пришли сотрудники службы спасения животных "Кошкиспас". 

Несмотря на то, что кот шипел и не подпускал к себе никого, специалисты его зафиксировали и рассекли скальпелем участок кожи. Арматуры вынули, а хвостатого отправили в петербургский "Дом Кота". Там ему дали кличку Дядя Фёдор. 

В настоящий момент волонтеры ищут коту хозяев. 

Ранее мы сообщали о том, что на Елагином острове нашлись совы.

Фото:Татьяна Скородумова / vk.com/koshkispas

Теги: волонтеры, кошкиспас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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