Петербургские волонтеры спасли кота, просидевшего на дереве сутки

Спасателю пришлось забираться на дерево, используя веревки и карабины.

В пятницу вечером, 22 мая, на странице волонтерского отряда "Кошкиспас", социальной сети "Вконтакте", появилось видео, которое запечатлело спасение кота. Животное больше суток просидело на дереве, расположенном недалеко от 38-го километра Выборгского шоссе.

"Ну и работа у вас, жуть, такая высота, меня бы вместе с котом пришлось снимать" Отметили в одном из комментариев

На кадрах, снятых от первого лица, видно, как спасатель забирается на дерево, используя для этого веревки и карабины. Отмечается, что операция закончилась успешно: пушистого стянули с ветки на растянутый внизу тент.

Ранее мы писали, что волонтеры спасли двух котят, просидевших трое суток в вентиляционной шахте в Ленобласти

Видео: vk.com/koshkispas