Волонтеры спасли двух котят, просидевших трое суток в вентиляционной шахте в Ленобласти

Пищание животных слышал весь дом по стояку.

Волонтеры петербургской службы "Кошкиспас" помогли выбраться из западни двум котятам, провалившимся в вентиляционную шахту. Подробности операции рассказаны "ВКонтакте".

Пищание котят слышали все жильцы дома в поселке Вещево в Выборгском районе Ленобласти. По словам очевидцев, малыши просидели в ловушке около трех суток. Никто не мог определить точное местоположение кошек.

Обследовав квартиру заявителей, спасатели выяснили, что котята, скорее всего, находятся в основном канале шахты, из которого нет выхода. Волонтеры полезли на чердак, чтобы подтвердить свои догадки при помощи камеры. Камера показала на дне шахты меховой комок, громко отвечающий на голоса.

Спасатели соорудили котятам лифт: вниз спустили плетеную корзину для грибов, в которую малыши сразу же запрыгнули.

"Оба котеича поехали вниз в квартиру заявительницы, где уже живут две взрослые кошечки", - написали волонтеры.

Чердачных путешественников накормили, напоили и приютили. После этого происшествия четвероногие быстро пришли в себя. Во избежание рецидивов жителям дома посоветовали закрыть все выходы вентиляционные шахты на чердаке сетками.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум