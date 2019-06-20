Петербуржцы стали реже оставлять автомобиль на велодорожках

Это является нарушением ПДД.

Полицейские Центрального района 21-го июня провели рейд вдоль набережной реки "Фонтанки". Они выявляли нарушителей, которые оставляют свой автомобиль на велосипедной дорожке. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Водитель, который припарковался на велодорожке, нарушает правила ПДД. Штраф составляет 3 тыс. рублей.

Как отметили полицейские, нередко также попадаются туристические автобусы, которые стоят в "запретной" зоне. Они встретились сотрудникам правоохранительных органов и сегодня, 21-го июня.

Несмотря на то, что нарушители есть, их становится меньше. В 2018 году в Центральном районе зафиксировали 5 тысяч подобных нарушений. В июне 2019 - 60. По данным Городского центра управления парковками, личные автомобили в неположенном месте петербуржцы стали оставлять реже.

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Фото: krti.gov.spb.ru