Петербургские водители на проспекте Наставников предпочли припарковаться на газоне

По примеру одного водителя остальные сделали так же.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" заснял "необычную" парковку на проспекте Наставников. Машины припарковались в ряд на газоне. Это возмутило пользователя.

Снимок попал в сеть 24-го июля. Несанкционированная парковка на траве появилась на проспекте Наставников, 44.

"Нет места у дома, езжай дальше, ставь на соседней улице, на платной парковке и т.д. Не так ли?", - написал автор.

У комментаторов ситуация вызвала неоднозначную реакцию. Кто-то поддержал очевидца и заметил, что газон - неподходящее место для парковки. Другие удивились, как это мешает прохожим, и вступились за водителей: они оказались в безвыходном положении, ведь больше негде оставить свою машину.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют на четыре дня.

Фото: vk.com/spb_today