Петербургские власти выделят на проекты общественных объединений 12,5 млн рублей

Заявки начнут принимать с 1 августа.

С 1 августа общественные объединения Петербурга смогут подать заявки на гранты для реализации своих проектов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Средства предоставляются на проекты, в рамках которых осуществляется социальная и правовая помощь беженцам, инвалидам, безработным, лицам, нуждающимся в опеке и попечительстве. Также среди направлений – поддержка молодежных инициатив, развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта. Все направления указаны в городском законе "О грантах Санкт-Петербурга для общественных объединений".

Максимальная сумма гранта составляет миллион рублей на один проект. Всего на проекты общественных объединений будет выделено 12,5 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: Более 11 тыс. студентов смогут поступить в вузы на программы среднего профессионального образования в Петербурге.

Фото: Piter.tv