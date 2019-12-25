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Властям Петербурга нужны дополнительные кадры для рассмотрения дел о нарушениях антикоронавирусных правил
Сегодня, 15:24
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Властям Петербурга нужны дополнительные кадры для рассмотрения дел о нарушениях антикоронавирусных правил

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С начала пандемии было рассмотрено почти 20 тыс. дел.

В Смольном хотят расширить круг лиц, которые смогут рассматривать дела о нарушении закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Речь идет о нарушениях режима повышенной готовности, который был введен в городе из-за коронавируса еще в марте 2020-го года. Документ опубликовали на сайте администрации Петербурга.

С апреля 2020-го года по этой статье было рассмотрено более 19 тыс. административных дел. На чиновников легла серьезная нагрузка. В связи с этим требуется расширить круг тех, у кого есть полномочия заниматься этим вопросом. 

На данный момент дела рассматривают председатель комитета по законности и правопорядку, глава комитета по контролю за имуществом, а также их заместители.

Ранее стало известно, сколько дел поступило в суды Петербурга за нарушение правил поведения при угрозе ЧС. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: административные дела, режим повышенной готовности, чиновник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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