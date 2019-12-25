Число жалоб на интернет в Петербурге превысило показатели дней ограничений связи

Более половины жалоб на интернет в Петербурге связаны с проблемами домашнего Wi-Fi.

За последние сутки жители Петербурга оставили почти 8 тысяч жалоб на работу интернета и цифровых сервисов. Количество обращений оказалось выше, чем в дни ограничений мобильной связи. Об этом сообщает Argumenti.ru.

Около 51 % пользователей сообщили о проблемах с домашним Wi-Fi. По данным издания, абоненты сталкиваются со сбоями домашнего интернета уже несколько дней.

С 8 октября петербуржцы также стали сообщать о неполадках в сервисах "Яндекса". Кроме того, у пользователей возникали трудности с загрузкой сайтов некоторых СМИ и подключением к игровым серверам.

Перебои затронули и рабочие инструменты: поступали жалобы на проблемы с системами электронной отчетности и документооборота.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге байкера приговорили за развращение подростков к 5 годам тюрьмы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)