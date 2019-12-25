Почти 80% участков в зонах подтопления Петербурга не имеют построек

Более 51 тысячи участков в Ленобласти оказались в зонах, где грозит затопление.

В Ленинградской области в зонах затопления и подтопления расположены 51 043 земельных участка. На 32 499 из них отсутствуют здания — это около 63 % от общего числа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис проверки участков ГИСЛС.

В Санкт-Петербурге таких участков значительно меньше — 6068. При этом 4812 из них, или около 79 %, не имеют построек. Летом 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий осваивать территории в зонах затопления и подтопления для строительства объектов капитального строительства. Исключение предусмотрено для сооружений инженерной защиты.

По данным сервиса, почти 1,2 млн земельных участков оказались в зонах подтопления из-за применения прежней методики определения их границ. Согласно правилам, действующим с 5 июня 2024 года, эти участки не должны были бы относиться к таким территориям.

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Фото: Piter.TV