Технопарк Петербурга вошел в тройку лидеров России впервые почти за 20 лет

Площадь Технопарка Петербурга выросла в 2,5 раза на фоне расширения инфраструктуры.

Технопарк Петербурга вошел в тройку лидеров XII Национального рейтинга технопарков России. Результаты объявили на форуме InRussia 2026. Город впервые почти за 20 лет оказался среди трех сильнейших участников рейтинга, составленного по 37 показателям.

Одним из факторов улучшения позиций стала поддержка со стороны городских властей. В 2026 году площадь технопарка увеличилась в 2,5 раза. Это позволило расширить инжиниринговые центры и увеличить производственные возможности.

Одно из направлений работы организации — помощь предприятиям Петербурга в привлечении федерального финансирования. На Петербургском международном экономическом форуме технопарк признали лучшим региональным представителем "Иннопрактики" по итогам прошлого года. Отмечалась работа с грантовыми программами, направленными на подготовку компаний к требованиям крупных корпораций.

В 2026 году технопарк планирует получить федеральный статус в сфере высоких технологий. Он позволит компенсировать расходы на создание инфраструктуры за счет налоговых поступлений от резидентов. Кроме того, организация сможет пользоваться федеральными ресурсами для развития наравне с особыми экономическими зонами.

Губернатор Александр Беглов отметил, что результат стал следствием совместной работы города и компаний-резидентов. По его словам, в технопарке сформирована инфраструктура для поддержки инновационного бизнеса — от консультаций и мер государственной помощи до организации серийного производства.

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Фото: pxhere.com