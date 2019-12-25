  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга появились остановки с зарядками напрокат и расписанием транспорта
Вчера, 20:37
222
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга появились остановки с зарядками напрокат и расписанием транспорта

0 0

На четырех адресах в Петербурге установили станции с транспортной информацией и зарядками.

В центре Петербурга начали тестировать новые станции на остановках общественного транспорта. Конструкции позволяют получить информацию о маршрутах и расписании, а также взять в аренду портативное зарядное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Оборудование сочетает транспортные справочные сервисы с возможностью аренды пауэрбанков по специальному тарифу. При оформлении станций предусмотрели городской стиль и минимальное количество рекламных элементов.

Испытания продлятся не менее 30 дней. За это время специалисты намерены оценить востребованность сервиса и собрать отзывы пассажиров.

Станции разместили по четырем адресам: на Суворовском проспекте, 16/13 и 56, на Кирочной улице, 30, а также на Лиговском проспекте, 71.

Проект реализуют в рамках соглашения между ООО "Микромобильность" и СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии