Более 51 тысячи участков Ленобласти оказались в зонах, где возможно затопление

Почти 1,2 млн участков в России попали в зоны подтопления из-за старых правил.

В Ленинградской области 51 043 земельных участка расположены в зонах затопления и подтопления. На 32 499 из них отсутствуют здания — это около 63 % от общего количества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис проверки земельных участков ГИСЛС.

В Санкт-Петербурге насчитывается 6068 участков, расположенных на территориях возможного затопления. Из них 4812, или около 79 %, не имеют построек.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий осваивать территории в зонах затопления и подтопления для строительства объектов капитального строительства. Исключение предусмотрено для сооружений инженерной защиты.

По информации сервиса, почти 1,2 млн земельных участков по всей стране попали в зоны подтопления из-за того, что границы территорий определяли по прежней методике. Согласно правилам, действующим с 5 июня 2024 года, эти участки находились бы за пределами таких зон.

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