На месте ТЦ "МебельСити" в Петербурге построят бизнес-центр за 6 млрд рублей

В Петербурге построят бизнес-центр площадью 45 тыс. кв. м рядом со "Старой деревней".

На месте торгового центра "МебельСити" на Мебельной улице, 1А, в Петербурге планируют построить бизнес-центр площадью 45,3 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составит не менее 6 млрд рублей. Об этом РБК Петербург сообщил владелец Первой мебельной фабрики и девелоперской компании City Solutions Александр Шестаков.

Начать строительство планируют через 6 месяцев. Сейчас для проекта готовят рабочую документацию. Архитектурно-градостроительный облик будущего комплекса уже согласовал городской Комитет по градостроительству и архитектуре. Проект разработала компания "Слои Аркитектс Рус" Валентина Когана по заказу Шестакова.

Согласно представленным рендерам, комплекс будет состоять из трех башен, объединенных общим стилобатом. В зданиях разместят офисы, а на первых этажах предусмотрят торговые площади. Также проект включает подземный паркинг, видовые террасы на уровне девятого этажа, озелененные пространства между башнями и смотровые площадки на крыше.

По словам Шестакова, площадка расположена рядом со станцией метро "Старая деревня" и имеет доступ к различным видам общественного транспорта. Девелопер также отметил, что в районе проживают около 650 тыс. человек. При этом офисный рынок Петербурга сталкивается с ростом свободного предложения. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, по итогам третьего квартала 2026 года доля свободных офисных площадей достигла 7,5 %, или 392 тыс. кв. м. За год показатель увеличился на 2,9 %.

С января по сентябрь в городе ввели 38 тыс. кв. м офисных площадей. По итогам 2026 года ожидается появление еще 89 тыс. кв. м. Для сравнения, в 2025 году в Петербурге сдали 111 тыс. кв. м новых офисных помещений. За последний квартал на рынке освободилось 67 тыс. кв. м. На фоне снижения деловой активности и увеличения предложения собственники стали уменьшать запрашиваемую арендную плату. В среднем ставки снизились на 5–10 %. К концу сентября аренда в бизнес-центрах класса А составляла 2988 руб. за кв. м в месяц, класса В — 1975 руб. за кв. м в месяц.

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Фото: Piter.TV