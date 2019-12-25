В Петербурге объединили аренду пауэрбанков с информацией о маршрутах автобусов

Первые два часа бесплатно: на остановках Петербурга можно арендовать пауэрбанк.

В Петербурге на 4 остановках общественного транспорта установили станции аренды пауэрбанков "Бери заряд". Оборудование работает в тестовом режиме в рамках соглашения между ООО "Микромобильность" и СПб ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

Новые конструкции совмещают сервис аренды зарядных устройств с транспортной информацией. На них разместили карты маршрутов и расписания общественного транспорта. При оформлении станций учли городскую среду и предусмотрели минимальное количество рекламных элементов.

Пассажиры смогут арендовать пауэрбанки круглосуточно. Первые 2 часа пользования зарядным устройством предоставляются бесплатно.

Станции разместили по 4 адресам: на Суворовском проспекте, 16/13 и 56, на Кирочной улице, 30, а также на Лиговском проспекте, 71.

Тестирование продлится не менее 30 дней. За это время специалисты оценят спрос на услугу и соберут отзывы пассажиров. По результатам испытаний примут решение о целесообразности дальнейшего развития сети.

В перспективе станции могут использовать и для дополнительного информирования горожан о движении общественного транспорта. По данным Комитета по транспорту, такой формат позволит развивать сервис без существенных расходов городского бюджета.

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Фото: Комитет по транспорту

