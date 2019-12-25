Врачи из Ленобласти помогли более 400 пациентам в Южной Осетии за пять дней

Ленинградская область расширяет медицинское сотрудничество с Южной Осетией.

Ленинградская область и Республика Южная Осетия продолжают сотрудничество в сфере здравоохранения. 9 октября губернатор региона Александр Дрозденко встретился с исполняющим обязанности министра здравоохранения республики Сосланом Наниевым.

По словам главы Ленобласти, стороны уже заключили соглашения и определили план совместной работы. Дрозденко подчеркнул, что взаимодействие предполагает не отдельные мероприятия, а последовательную помощь медицинским учреждениям и специалистам.

Сослан Наниев положительно оценил опыт ленинградской системы здравоохранения, в том числе в области офтальмологии и реабилитации участников специальной военной операции. В Южной Осетии также обратили внимание на работу Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО.

В рамках сотрудничества врач Евгений Березин из Всеволожской больницы вместе с российскими офтальмологами работал в Цхинвале. За 5 дней специалист осмотрел более 400 пациентов.

Южной Осетии также передали оборудование для проведения операций: микроскоп, факоэмульсификатор и операционный стол. Ленинградская область оказывает организационно-методическую поддержку при внедрении хирургических методов лечения глазных заболеваний. Кроме того, Всеволожская больница предоставляет площадку для практического обучения специалистов из республики.

Александр Дрозденко заявил о готовности продолжать совместную работу. По его словам, одна из главных задач сотрудничества — обеспечить возможность дальнейшего лечения пациентов силами местных медицинских специалистов.

Фото: MAX/Александр Дрозденко