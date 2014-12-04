Петербургские власти предложили студентам заменить мигрантов в доставке

В Смольном предложили студентам подработать курьерами в свободное время.

В Санкт-Петербурге предложили частично заменить иностранных курьеров студентами. Об этом сообщил глава комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко на пресс-конференции.

По словам чиновника, после ограничений на трудовую деятельность мигрантов в некоторых отраслях города возник дефицит работников в сфере доставки. Он отметил, что решение о сокращении числа иностранных работников принято в целях обеспечения безопасности и порядка.

Кроме того, после введения новых мер власти зафиксировали рост числа вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в сервисных услугах — фитнес-клубах и салонах красоты. В Смольном рассчитывают, что петербуржцы смогут активнее занимать эти рабочие места, ранее преимущественно занятые мигрантами.

Ранее был задержан 16-летний курьер мошенников, забравший у пенсионера с Корпусной улицы 11,3 млн рублей.

Фото: pexels.com