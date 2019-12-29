Специалисты изучили беломорского Peltogaster paguri и дальневосточного Peltogasterella gracilis

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что петербургские учёные выяснили как появляются "зомби-феминистки" среди раков. Об этом пишет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

Известно, что специалисты изучили беломорского Peltogaster paguri и дальневосточного Peltogasterella gracilis. Как оказалось, некоторые ракообразные могут буквально врастать в чужую нервную систему, чтобы управлять своими сородичами.

"Они живут внутри других ракообразных, поэтому их тело больше напоминает своеобразную мочалку, которая пронизывает все тело хозяина, в том числе его нервную систему", —сказано в сообщении.

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета отметили, что соответствующее исследование поможет лучше изучить нервную систему человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обсудили развитие Северного морского пути в арктическую зону.

Фото:pixabay