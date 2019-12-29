В Петербурге обсудили развитие Северного морского пути в арктическую зону

Комитет по делам Арктики провел тематический круглый стол.

В Петербурге состоялся круглый стол о Северном морском пути, организаторами встречи стали комитет по делам Арктики, "Росатом" и "Атомфлот", сообщила пресс-служба Смольного 27 февраля.

Специалисты и чиновники обсудили развитие возможностей перевозки грузов из Петербурга в арктическую зону и на Дальний Восток. В прошлом году "Атомфлот" уже провел успешный пробный рейс атомного судна из Петропавловска-Камчатского в Петербург, перевозя рыбопродукцию. Город готов координировать арктические проекты, тем более, что в Петербурге разрабатывают и строят ледоколы нового поколения.

Участники встречи отметили, что одной из главных задач станет улучшение межрегионального взаимодействия и увеличение товарооборота, строительство порт-хабов и поддержка вопросов безопасности перевозок и аварийной помощи.

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