На Бали пропал дайвер из Владивостока

Мужчина отправился с местным жителем на лодке на подводную охоту.

На Бали во время подводной охоты пропал житель Владивостока.

РИА Новости сообщает, что мужчина отправился на подводную рыбалку 24 февраля на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Дайвер отплыл на лодке с местным жителем в район, где находятся опасные течения. Мужчина нырнул за крупным тунцом и больше не появился на поверхности.

Пропавшего рыбака ищут местные власти, а также к поискам подключились друзья пропавшего.

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Фото: Клуб подводной охоты Sharkfin