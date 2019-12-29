На Бали пропал дайвер из Владивостока

На Бали во время подводной охоты пропал житель Владивостока.
РИА Новости сообщает, что мужчина отправился на подводную рыбалку 24 февраля на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Дайвер отплыл на лодке с местным жителем в район, где находятся опасные течения. Мужчина нырнул за крупным тунцом и больше не появился на поверхности.
Пропавшего рыбака ищут местные власти, а также к поискам подключились друзья пропавшего.
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Фото: Клуб подводной охоты Sharkfin
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