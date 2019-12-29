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На Бали пропал дайвер из Владивостока
Сегодня, 9:01
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MShaffter

На Бали пропал дайвер из Владивостока

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Мужчина отправился с местным жителем на лодке на подводную охоту.

На Бали во время подводной охоты пропал житель Владивостока.

РИА Новости сообщает, что мужчина отправился на подводную рыбалку 24 февраля на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Дайвер отплыл на лодке с местным жителем в район, где находятся опасные течения. Мужчина нырнул за крупным тунцом и больше не появился на поверхности.

Пропавшего рыбака ищут местные власти, а также к поискам подключились друзья пропавшего.

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Фото: Клуб подводной охоты Sharkfin

 

Теги: в мире, новости владивостока, отдых на бали, подводная охота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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