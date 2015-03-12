Навигация по Северному морскому пути станет сложнее из-за раннего образования льда

Северный морской путь столкнется с трудностями из-за раннего ледообразования.

Специалисты Арктического и антарктического НИИ зафиксировали раннее образование льда, что усложнит движение судов по Северному морскому пути уже этой навигацией. Об этом передает ТАСС.

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Петербурге несколько недель фиксируют процессы раннего осеннего ледообразования. По словам и. о. начальника Центра ледовой гидрометеорологической информации Анастасии Ильиной, это может осложнить работу судоходных компаний на маршруте Северного морского пути.

Выступая на выставке и конференции "Нева", специалист пояснила, что толщина арктического льда снижается. Еще 15–20 лет назад ледяной покров был существенно прочнее. Сейчас уменьшается количество старого льда, превышающего 1,7–2 м.

Ученые представили прогноз до 2050 года. По расчетам, через 7 лет ожидается незначительное похолодание, после чего в регионе вновь наступит потепление. В то же время средняя ледовитость морей останется примерно на нынешнем уровне, хотя возможен небольшой рост.

Фото: pxhere.com