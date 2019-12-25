Учёные Петербурга рассказали, когда лучше всего делать прививку от гриппа

Первые прививки от гриппа в 2020 году сделали россиянам уже в конце августа-начале сентября.

Специалисты из НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения РФ в Петербурге сообщили, когда лучше всего делать прививку от гриппа. Соответствующая статья опубликована в научном сборнике "Журнал инфектологии".

Согласно исследованиям, массовую вакцинацию от гриппа следует начинать в октябре. Дело в том, что препарат эффективен первые 3-6 месяцев после укола.

Напомним, что в этом году вакцинация в в некоторых регионах стартовала в конце августа-начале сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге цены на коронавирусные тесты выросли на 20% за полгода.

Фото:Piter.tv