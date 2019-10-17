В четверг, 17 октября, стало известно о том, что петербургские учёные разработали особо мощный аккумулятор из перовскита. Об этом сообщают в журнале "Physical Review B".
Перовскита – это искусственный кристалл. Дело в том, что в нем есть положительно и отрицательно заряженные ион сдвигаются ближе к краям, образуя своего рода волну. Когда эта волна разрушается, то энергия будет довольно быстро высвобождена. Это позволяет аккумулятору очень мощным. Ученые предполагают, что аккумулятор поможет электромобилям быстрее разгоняться
В исследовании также принимали участие польские, французские и швейцарские специалисты.
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Видео:Science Magazine
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