Особенностью изобретения является использование минерала титанат кальция.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что петербургские учёные разработали особо мощный аккумулятор из перовскита. Об этом сообщают в журнале "Physical Review B".

Перовскита – это искусственный кристалл. Дело в том, что в нем есть положительно и отрицательно заряженные ион сдвигаются ближе к краям, образуя своего рода волну. Когда эта волна разрушается, то энергия будет довольно быстро высвобождена. Это позволяет аккумулятору очень мощным. Ученые предполагают, что аккумулятор поможет электромобилям быстрее разгоняться

В исследовании также принимали участие польские, французские и швейцарские специалисты.

Ранее мы сообщали о том, что микробиолог назвал самое опасное место в квартире.

Видео:Science Magazine